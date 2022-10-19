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Происшествия19 октября 2022 6:31

В Тюмени мужчина хотел спрыгнуть с моста Влюбленных

От совершения необдуманного поступка его уберегли очевидцы и спасатели
Евгений Значковский
В Тюмени мужчина хотел спрыгнуть с моста Влюбленных. Фото - Облспас.

В Тюмени мужчина хотел спрыгнуть с моста Влюбленных. Фото - Облспас.

В Тюмени накануне, 18 октября, в районе обеда спасатели получили информацию, что за перилами на мосту Влюбленных стоит молодой человек. Сотрудники местного ПСО сразу же выдвинулись на место.

– Они увидели мужчину средних лет за перилами ограждения пешеходной части моста. Рядом уже находился спасатель, который обеспечивает безопасность на набережной. Очевидцы разговаривали с отчаявшимся горожанином, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

В итоге местного жителя совместными усилиями отговорили от совершения необдуманного поступка. Он остался с сотрудниками правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

В ведомстве уточнили, что во время проведения спасательной операции под мостом находилась лодка областных спасателей на случай падения мужчины в реку.