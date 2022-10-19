В Тюменской области 18-летний парень нанес 100 ударов ножом знакомой паре. Фото: архив "КП"

В Викуловском районе на 9,9 лет осудили 18-летнего парня, который убил мужчину и покусился на жизнь женщины. Он нанес им 100 ударов ножом.

Трагедия произошла ночью 14 июня 2022 года, когда молодой человек был в гостях у знакомых, они выпивали. Хозяйка ушла спать, а он поругался с сельчанином и стал бить его ножом в шею. Женщина проснулась и вышла на кухню. Ей досталось локтем в голову и вилкой в шею, потом он стал добивать ее ударами ножа в шею и голову. Та потеряла сознание.

– Считая, что убил и ее, он скрылся с места преступления. Сжег в печи свою окровавленную одежду и выбросил в реку вилку, нож и посуду, из которой употреблял спиртное. Из-за своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, мужчина умер, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал частично. Заявил, что не хотел убивать. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.