В Тюмени задержали пьяного водителя пассажирского автобуса

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса. Как отметили в пресс-службе ведомства, такие инциденты - единичны, но, все же, иногда случаются.

Выявить нарушителя удалось в процессе «точечного» рейда по безопасности пассажирских перевозок, в рамках которого автоинспекторы останавливая каждый автобус и маршрутное такси.

- Вышеупомянутый автобус марки «Форд» остановили возле дома №199 на улице 50 лет Октября. За рулем находился пьяный 43-летний водитель, он ехал домой, который находится на улице Республики. Пассажиров внутри не было, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Со слов водителя, накануне он пил спирт в гостях в деревне Букино, а затем отправился перегонять автобус. Транспорт принадлежит частному лицу и задействован на развозке пассажиров (не в маршрутных перевозках).

Сейчас в ГИБДД намерены провести проверку по данному факту.