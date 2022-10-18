Авиабилеты из Тюмени в Турцию и страны СНГ резко рухнули в цене

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В России резко упали цены на авиабилеты, причем на некоторые направления, в сравнении с сентябрем, до 30 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Так, в конце сентября билеты на рейс из Тюмени в Анталью стоили 400 – 450 тысяч рублей, а сейчас долететь до курортного города на юге Турции можно всего лишь за 25 – 30 тысяч рублей.

Также подешевели перелеты из Тюмени в Ереван и Узбекистан. В Армению самолетом можно добраться за 14 тысяч рублей без багажа (за сумки и чемоданы придется доплатить 4 тысячи рублей), а до Ташкента - за 12,5 тысячи рублей. При этом в сентябре стоимость билетов начиналась от 300 тысяч рублей.