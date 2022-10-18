Причиной задымления в районе тюменского аэропорта Рощино стала загоревшаяся трава

Фото: "ЧС Тюмень"

Пару часов назад обеспокоенные тюменцы стали сообщать в соцсетях о сильном задымлении в районе аэропорта Рощино. Некоторые горожане даже выложили соответствующие фото и видео, сопроводив их комментариями.

– Видно большое облако дыма и что его раздувает, – сообщает очевидец.

Однако опасения горожан оказались напрасны. Как сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, загорелась всего лишь сухая трава. На данный момент пожар потушен.

– На территории промышленной зоны вблизи аэропорта Рощино производились огневые работы по утилизации списанного автотранспорта, в ходе которых загорелась сухая растительность, – прокомментировали в ведомстве.