Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 14:36

Причиной задымления в районе тюменского аэропорта Рощино стала загоревшаяся трава

Возгорание ликвидировано
Марина Прохорова
Фото: "ЧС Тюмень"

Фото: "ЧС Тюмень"

Пару часов назад обеспокоенные тюменцы стали сообщать в соцсетях о сильном задымлении в районе аэропорта Рощино. Некоторые горожане даже выложили соответствующие фото и видео, сопроводив их комментариями.

– Видно большое облако дыма и что его раздувает, – сообщает очевидец.

Однако опасения горожан оказались напрасны. Как сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, загорелась всего лишь сухая трава. На данный момент пожар потушен.

– На территории промышленной зоны вблизи аэропорта Рощино производились огневые работы по утилизации списанного автотранспорта, в ходе которых загорелась сухая растительность, – прокомментировали в ведомстве.