Банк Уралсиб завершил переход на платформу для бизнес-аналитики Fine BI. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб завершил переход на платформу для бизнес-аналитики Fine BI от китайского производителя FanRuan. BI (Business Intelligence) – это основной инструмент аналитики и визуализации, позволяющий строить оперативную бизнес-отчетность.

Уралсиб стал первой российской финансовой организацией, которая развернула инфраструктуру и перевела промышленные дэшборды на альтернативное высокотехнологичное решение класса BI после ухода с рынка западных компаний.

Выбор в пользу Fine BI был сделан после тщательного экспертного изучения и тестирования предложений лидеров рынка. В итоге эксперты банка сделали вывод: Fine BI позволяет организовать миграцию данных без потери привычной функциональности в максимально короткие сроки. В целом весь цикл – от пилотного проектирования и тестирования до полномасштабной миграции ключевых дэшбордов (а их более 180) – занял около 4 месяцев. Тестирование и миграция осуществлялась внутренней командой банка, при этом со стороны китайского партнера оказывалась качественная и оперативная поддержка.

– Для коммерческих организаций, которые не имеют ограничений по использованию ПО, не внесенного в Единый реестр российских программ и считающих потенциальные риски использования высокотехнологичных китайских решений приемлемыми, Fine BI – оптимален как с точки зрения зрелости и функциональности, так и с точки зрения адекватной ценовой политики, – отмечает старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Константин Меденцев.

Портальное решение Fine BI позволило банку организовать политику максимально автоматизированного управления доступами, как на уровне учетных записей подразделений, так и на уровне выделения групп пользователей по четким и понятным всем правилам. Подключение новых пользователей теперь происходит совершенно бесшовно, без необходимости оформления заявки и максимально оперативно. Следующим шагом в Уралсибе планируют «достучаться до каждого операциониста», полностью убрав количественные ограничения для всех сотрудников, которым в ежедневной деятельности нужна оперативная бизнес-отчетность и аналитика.

– Сегодня, как и все последние годы, Банк Уралсиб показывает себя высокотехнологичным банком и многое для этого делает: развивает внутреннюю культуру работы с данными, делая все решения, принимаемые в банке, максимально датацентричными, – резюмирует руководитель Службы управления данными, CDO Уралсиб, Игорь Гончаров.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).