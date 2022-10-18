АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев выполнило диагностику 4,2 тыс. км нефтепроводов. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в январе-сентябре 2022 года провело внутритрубную диагностику участков линейной части магистральных нефтепроводов общей протяженностью 4,2 тыс. км. Цель – контроль технического состояния нефтепроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами – ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Они являются уникальной разработкой конструкторов ПАО «Транснефть».

Всего в 2022 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 68 участков трубопроводов, что составит 4,8 тыс. км. Также запланирована работа по оценке технического состояния 24 участков линейной части общей протяженностью 1,7 тыс. км.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Кроме того, с начала года выполнено обследование 269 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 607 км. Контроль технического состояния проведен с привлечением АО «Транснефть – Подводсервис» в соответствии с утвержденной ПАО «Транснефть» программой.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено частичное техническое диагностирование 23 вертикальных стальных резервуаров. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».