На улице Бабарынка в Тюмени 19 октября 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Бабарынка, в районе дома № 16, с 9.00 до 18.00 – на пересечении улиц Чаплина и Рабочей, Рабочей и Колхозной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.