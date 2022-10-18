В страшном ДТП погиб директор школы №7 Ишима Андрей Штефан. Фото - "Школа №7 города Ишима | РДШ | Навигаторы детства" в ВК.

В страшном ДТП погиб директор школы № 7 Ишима Андрей Штефан. О трагедии сообщается на страничке учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

По данным коллег, жуткая авария произошла накануне, 17 октября, в районе улицы Ленина. Стало известно, что Штефан ехал на «Ладе» и, выезжая со второстепенной дороги на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Хонда». Отечественное авто отбросило в столб и ворота частного дома. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

«Педагогический коллектив, ученики школы, их родители выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Андрея Викторовича. Светлая память о прекрасном человеке навсегда останется в сердцах учеников и педагогов школы. Разделяем боль невосполнимой утраты с его родными и близкими. Сил вам и мужества!», – пишут сотрудники школы.

– Мой муж с большой любовью отзывался о своей работе, очень любил свою школу, с большим уважением относился к преподавательскому коллективу. Очень любил всех учеников, вне зависимости от их успеваемости или поведения. Он очень много мне рассказывал обо всех вас. У него было много планов и проектов, очень жаль, что он не успел их осуществить. Каждого ученика школы он любил как родного, никогда не считался с личным временем, а делал всё возможное, чтобы всем в школе было комфортно учиться, работать, взаимодействовать. Школа была его вторым домом, – отметила Ирина Штефан, супруга.

Отметим, что Андрей Штефан работал в должности директора седьмой школы чуть больше года – с 30 августа 2021 года, до этого был начальником отдела образования администрации Ишимского муниципального района.

Под его руководством школа заняла второе место в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», учреждение стало победителем конкурса Фонда президентского гранта 2022 года «Школьный экспериментальный питомник городских растений».