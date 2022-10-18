В Тюменской области пьяный подросток смывался от полиции на машине с незаконной тонировкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области пьяный подросток смывался от полиции на машине с незаконной тонировкой. Молодого человека арестовали на 10 суток.

Инцидент произошел ночью на 147-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск. 19-летний юноша ехал на ВАЗ 2106 и не остановился на требование гаишника. За ним погнались, но он всячески мешал его обогнать, маневрируя на дороге.

– Машина свернула на полевую дорогу. В это время инспектор ДПС догнал ее и запрыгнул в салон с пассажирской стороны. Но водитель выпрыгнул из машины и побежал в лес. Около километра полицейский преследовал его и догнал, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Житель села Архангельское Исетского района права управления транспортом не имеет. Он был нетрезв – алкотестер показал 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. За нарушения ПДД составлены материалы, машина помещена на спецстоянку.