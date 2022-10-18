Семья из Сургута с детьми нырнула в кювет на авто на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 436-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск (Уватский район) сегодня, 18 октября, семья из Сургута попала в ДТП. Они ехали на «Фольксваген Джетта», 31-летняя женщина за рулем машины не справилась с управлением и допустила опрокидывание в кювет.

– Авария произошла в 10.00. Водитель не выбрала безопасную скорость и не увидела вовремя знаков сужения дороги, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Как стало известно, семья ехала в областную столицу с двумя детьми. Пострадал 11-летний мальчик, который находился на заднем сиденье. К счастью, ребенок был пристегнут ремнем безопасности, он получил ушибы и другие травмы. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства дорожного инцидента.

ГИБДД рекомендует водителям на загородных дорогах выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также своего стажа вождения и знания местности.