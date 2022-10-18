На Rocket Forum подросткам объяснили плюсы и минусы профессиональной преемственности в семье. Фото: Предоставлено "КП"

Мотивационный Rocket Forum известен в Тюмени и за ее пределами. В этом году мероприятие для подростков было организовано не только в формате онлайн-лекций, но и в виде интерактивной площадки, в рамках которой самые активные и любознательные участники смогли задать вопросы экспертам напрямую. Известные личности поделились с ребятами проблемами поиска профессионального пути, опытом первых шагов и секретами успеха.

Каждый, кто присоединился к трансляции форума в прямом эфире и принял в нем личное участие, услышал массу полезных советов и практических рекомендаций от приглашенных гостей. Онлайн-формат мероприятия позволил значительно расширить его аудиторию и географию: к разговору со спикерами смогли подключиться не только подростки, которые живут в Тюмени, но и заинтересованные зрители из самых удаленных районов Тюменской области.

– Родители играют важную роль в профессиональном самоопределении своих детей. На форуме мы смогли рассмотреть два противоположных варианта развития событий: когда выбор не совпадает с мнением родителей и когда выбор встраивается в профессиональную династию. Что делать, если взгляды и мечты ребенка не совпадают с желаниями родителя? В каком случае подростку лучше прислушаться к голосу сердца, а в каком – к мнению старшего поколения? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы дал Rocket Forum, – рассказала организатор форума, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Точку зрения родителей подростков на форуме представила София Зубарева – инженер-технолог пищевой промышленности, чье выступление было посвящено традициям профессиональных династий и поиску собственного пути в жизни. Может ли профессия, которая передается в семье по наследству, приносить человеку удовольствие и делать его счастливым?

– Выбор профессии – это один из важнейших моментов в жизни, с которым сталкивается каждый человек, – рассуждает спикер Rocket Forum – 2022 София Зубарева. – Лучше выбирать любимое дело и заниматься именно им. Если говорить про мой опыт, то в момент выбора профессии преемственность поколений в нашей семье дала о себе знать: я пришла в кулинарную сферу. История нашей трудовой династии началась задолго до появления на свет меня и моего отца. Еще наша прапрабабушка работала поваром и санитаркой на Белорусском фронте, помогала солдатам. Традиции прижились: прабабушка тоже очень вкусно готовила и передала свои кулинарные навыки моей бабушке. Я благодарна ей и моему отцу за те знания, которыми они в свою очередь поделились со мной. Бабушкины рецепты и советы не найти ни в одном учебнике. А папа привел меня в эту профессию буквально с самого рождения и дал возможность наблюдать за тем, как большие предприятия изготавливают полуфабрикаты, а рестораны готовят для людей с душой и любовью.

Любовь к своему делу очень важна, а без души вкусно не приготовить. В профессию София Зубарева тоже пришла по зову сердца, приняв важное решение неожиданно для самой себя.

– Я собиралась стать инженером-технологом перерабатывающей промышленности, училась в профильном нефтегазовом классе и планировала поступать на регионально-целевое место в университет. И вдруг в один прекрасный момент я пришла в школу и сказала: «Извините, но это не то, к чему мне хочется стремиться». Все были удивлены моему решению, потому что я хорошо училась, разбиралась во всех дисциплинах технической направленности. Однако я выбрала специализацию с уклоном в область кулинарной промышленности, где инженерные направления не менее важны, чем в нефтегазовой отрасли. Устройство оборудования тоже нужно знать, чтобы с ним работать правильно и профессионально, – считает девушка.

Дальше события разворачивались еще интереснее. В пандемию София вместе со своим отцом пришла к выпечке хлеба на закваске.

– Мы стали углубляться в этот вопрос, следить за лучшими российскими и зарубежными пекарями, прошли несколько обучений у мастеров своего дела, – рассказывает она. – Сейчас я не только занимаюсь изготовлением хлеба, но и являюсь действующим поваром бизнес-отеля «Евразия» и студентом второго курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья по профилю «Технология хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий», а также занимаюсь научной деятельностью. Мне очень нравится учиться! Многие считают аграрный университет не столь престижным, как ТИУ и ТюмГУ, однако я думаю иначе: без агропромышленного комплекса страна не будет процветать и развиваться: картофель, зерновые культуры, животноводство – все это очень важно. Аграрный университет – одна из важнейших точек становления моей личности.

София Зубарева продолжает семейную трудовую династию, однако, по ее признанию, этот путь нельзя назвать легким и простым.

– Нужно искать свое место в профессии, продумывать план развития карьеры. Плыть по течению и идти по протоптанной дорожке неинтересно и не особенно эффективно, – уверена София. – Каждый из нас – уникальная личность, и у всех должно быть собственное мнение по любому вопросу. Нужно самому понимать, в каком направлении двигаться вперед: заранее просчитывать риски и возможности, оценивать положительные стороны каждой профессии.

Спикер отметила, что бояться неудач – это совершенно нормально.

– Я тоже боялась, что у меня ничего не получится, и спрашивала себя: «Зачем я это делаю?!», – призналась София. – В такие моменты мне удавалось успокоить себя тем, что в любом деле стоит попробовать оценить свои силы, а если не получается с первого раза, то можно повторить заново с учетом недоработок. Уже три года я изготавливаю хлеб и выпечку, и столько же «живет» моя закваска. Это трудоемкое и кропотливое занятие: к закваске нужно относиться трепетно, потому что если ее постоянно не подкармливать, то она попросту не выживет. Требуется усидчивость и стремление к результату. Но если вы любите свое дело и живете им так, как я, то все обязательно получится!

Занимаясь в университете научной деятельностью, София Зубарева рекомендует подросткам не отказываться от такой возможности и в рамках школьных уроков.

– Очень важно заниматься в школе проектной деятельностью и иметь опыт написания научных статей. Это поможет в студенческой жизни легче справляться с такими задачами, – убеждена она. – Нужно использовать все шансы для развития личных способностей. Не бойтесь пробовать что-то новое! А если не получается, пробуйте еще раз, потому что только через труд и терпение можно чего-то достичь.

По завершении своего выступления спикер Rocket Forum – 2022 – инженер-технолог пищевой промышленности София Зубарева ответила на вопросы подростков и их родителей. Публикуем некоторые из них.

– Как быть, если в семье нет носителей профессии, в которой хочется развиваться, и где в таком случае брать опыт?

– Опыт можно перенимать на бесплатных тематических мастер-классах, которые проводятся в нашем городе. Кроме того, в Сети много образовательных вебинаров, интернет-ресурсов с полезной информацией для овладения навыками профессиональной деятельности, причем неважно какой. В нашей стране большой упор сейчас сделан на профориентацию, чтобы ребята, подходя к моменту выбора профессии, понимали, кем они хотят стать, чем им нравится заниматься и что нужно делать для того, чтобы развиваться в выбранном направлении.

– Как выбрать надежный интернет-ресурс, чьей достоверности можно доверять?

– Нужно смотреть на отзывы пользователей, интересоваться мнением тех, кто уже проходил обучение на таких площадках, читать рекомендации. Если источник информации и знаний компетентный, о нем много говорят и активно советуют другим.

– Насколько важным является влияние родителей на выбор профессии ребенком, в вашем случае – мнение отца? Как понять, что это твой собственный путь, а не что-то навязанное извне?

– Если говорить о моем опыте, то я сделала выбор самостоятельно: меня никто к нему не подталкивал и тем более не заставлял. Но при этом, безусловно, опыт моего отца меня вдохновил на желание развиваться именно в этой сфере деятельности. В нашей семье четверо детей, и все занимаются разным делом: кулинарией, танцами, футболом. Я – самая старшая, и по кулинарному пути пошла только я. Нисколько не жалею о своем выборе! Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я ни дня не могу прожить без готовки и горю своим делом!

– Правда ли, что рабочий день пекаря начинается в четыре часа утра?

– Это зависит от того, как выстроен рабочий график. Можно спланировать все этапы изготовления хлеба таким образом, что процессы, где требуется непосредственное участие пекаря, будут проходить днем, а ночью можно отдыхать.

– Не считаете ли вы путь по следам родителей самым легким и нечестным с точки зрения конкуренции и распределения мест на рынке труда?

– Я могу судить только по себе, а у меня нет никаких поблажек со стороны отца или коллег. К своей цели я иду сама. Мои успехи – это мои успехи и мои ошибки – это мои ошибки. Я не занимаю чье-то место просто так.

– Что помогало не останавливаться в самом начале карьеры?

– Усидчивость, которую я выработала в себе за годы учебы в школе, помогла мне больше времени уделять деталям. Иногда бывает такое, что начинаешь прорабатывать рецептуру и нужно внимательно оценить все этапы работы, найти ошибки и исправить их. Чтобы найти причину неуспеха в каком-то деле, требуется терпение и упорство, чтобы в дальнейшем была возможность сделать это уже без ошибок.

– На ваш взгляд, есть ли сложности в работе с родителями? Присутствует ли особое волнение с вашей стороны или чрезмерное давление со стороны папы-профессионала?

– В нашем случае деловое общение с папой проходит в спокойной, доброжелательной обстановке. Все вопросы мы улаживаем без переживаний, волнений и ссор.

– Каким видите свое профессиональное будущее?

– Развитие идет постепенно, по мере появления желаний и возможностей. Пока у меня – небольшая пекарня, а дальше посмотрим.

Все, кто желает прослушать выступления спикеров Rocket Forum – 2022 полностью, могут ознакомиться с материалами всех образовательных площадок мотивационного форума для подростков в записи на ютуб-канале.