В Тюмени 18 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 218 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 октября 2022 года увеличилось на 218. Всего с начала пандемии ковид подхватили 245 745 человек.

По состоянию на 18 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 937 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 220,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 5 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября 2022 года. Выявлено 9 474 новых случая. Умер за сутки 91 человек.