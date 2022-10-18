В Тюмени осуждены экс-полицейские, укравшие алкоголь на 700 тысяч рублей и машину. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка, финансово-кредитной системы и пресечению фальшивомонетничества. Мошенники похитили у граждан алкоголь и машину.

В октябре-ноябре 2018 года они, будучи тогда сотрудниками управления МВД, делая вид, что изымают алкоголь в рамках закона, украли спиртное у предпринимателей на 700 тысяч рублей. Один из них еще обманул человека и похитил автомобиль «Мерседес-Бенц» за 1,9 млн рублей.

– Суд назначил четырем подсудимым наказание в виде 4 лет, 3 лет, 2 лет и 6 месяцев, 2 лет и 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, пятому – штраф 300 тысяч, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей. Арест, наложенный на имущество подсудимых в ходе следствия, сохранен до исполнения приговора в части гражданских исков.