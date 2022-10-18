В Тюмени открыли движение по двум съездам моста по улице Мельникайте. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени открыли движение по двум съездам моста по улице Мельникайте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

– Движение идет пока в тестовом режиме. Открыты съезды с улицы Дамбовской на мост и с моста на улицу Дамбовскую, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что власти открыли движение по новой развязке на Мельникайте – Дружбы год назад. Этого события горожане ждали с нетерпением, ведь данный участок является одним из самых загруженных в часы пик. В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, глава города Руслан Кухарук, а также депутаты Тюменской городской думы и представители профильных структур и ведомств.