В Тобольске пьяный водитель утопил в реке машину. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске пьяный водитель утопил свой «Лифан» в Иртыше. Он съехал в реку на переправе.

По словам сотрудников регионального управления Госавтоинспекции, 29-летний мужчина, был настолько пьян, что не даже не помнит, как с ним приключилась такая беда.

– Показания алкотестера составили 0,85 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом молодой человек не имеет, – добавили в тюменском ведомстве.

Автомобилист, предварительно, получил травму головы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.