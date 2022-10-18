В Тобольске пьяный водитель утопил в реке машину.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тобольске пьяный водитель утопил свой «Лифан» в Иртыше. Он съехал в реку на переправе.
По словам сотрудников регионального управления Госавтоинспекции, 29-летний мужчина, был настолько пьян, что не даже не помнит, как с ним приключилась такая беда.
– Показания алкотестера составили 0,85 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом молодой человек не имеет, – добавили в тюменском ведомстве.
Автомобилист, предварительно, получил травму головы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.