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Происшествия18 октября 2022 7:14

В Тобольске пьяный водитель утопил в реке машину

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
В Тобольске пьяный водитель утопил в реке машину.

В Тобольске пьяный водитель утопил в реке машину.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске пьяный водитель утопил свой «Лифан» в Иртыше. Он съехал в реку на переправе.

По словам сотрудников регионального управления Госавтоинспекции, 29-летний мужчина, был настолько пьян, что не даже не помнит, как с ним приключилась такая беда.

– Показания алкотестера составили 0,85 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом молодой человек не имеет, – добавили в тюменском ведомстве.

Автомобилист, предварительно, получил травму головы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.