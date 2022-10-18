Под Тюменью мужчина приставал к девочке, пока ее мама была на работе. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районе арестовали 31-летнего мужчину, который домогался до ребенка. После совершения преступления он скрылся и был объявлен в федеральный розыск, но недавно его нашли и задержали.

– Местный житель домогался до 12-летней дочери своей подруги в их квартире, пока мать девочки была на работе. После этого он еще переписывался с ней в социальной сети, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Когда злоумышленник стал писать юной тюменке всякие непристойности, она рассказала обо всем маме, та сразу же обратилась в полицию.

По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО по 15 декабря 2022 года. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени 51-летнего мужчину, который целых девять лет насиловал свою малолетнюю падчерицу, не стали отправлять за решетку. Дело в том, что измывался над девочкой он давно – с 1999 по 2008 год. Таким образом, истек срок давности уголовного преследования.