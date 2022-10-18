Тюменцам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Фото: Архив "КП"

Тюменцам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Аналитики SuperJob составили топ-5 высокооплачиваемых вакансий.

Больше всех может быть в плюсе техник-керамист с опытом работы от трех лет. Управляющему проектными продажами тоже заплатят порядка 150 тыс. На третьем месте – начальник испытательной лаборатории (от 100 тысяч).

В этот же топ входят вакансии дизайнера штор с заработной платой 100 тысяч рублей и главного бухгалтера, которому предлагают от 80 до 100 тысяч рублей в месяц.

Дизайнер штор должен иметь навыки работы с графическими редакторами, обладать знаниями коллекции тканей, а еще технологий пошива. На должность главного бухгалтеры ищут человека с опытом работы от десяти лет, который умеет работать в программах 1С версии и 8.3, Зарплата и Кадры, MS Offiсe и пр.