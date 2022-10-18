Трассу Тюмень-Ханты-Мансийск заволокло густым туманом. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Участок с 372-го по 442-й километр федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

– Выбирайте скорость и дистанцию учетом плохой видимости! – предупреждают сотрудники ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что густой туман заставил жителей Тюмени достать из карманов свои смартфоны и начать фотографировать всё вокруг. Неудивительно, ведь такого плотного «облака», окутывающего деревья и крыши домов, в городе не было уже давно.

По словам очевидцев, белая пелена начала окутывать дворы в районе семи часов вечера 14 сентября 2021 года. Кого-то молочный воздух впечатлил, а кому-то доставил немало хлопот, в частности водителям, ведь видимость на дорогах была почти нулевая. Тюменцы поделились видео и фотографиями призрачного тумана в социальных сетях.