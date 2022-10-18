Дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени, будут рассматривать в Москве

Дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки из Тюмени, будут рассматривать в Москве. Фото: Ольга Крыльцова

Уголовное дело в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в жестком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, будут рассматривать в суде Москвы. Об изменении территориальной подсудности дела ходатайствовал местный облсуд, Верховный суд РФ удовлетвори эту просьбу.

По информации СМИ, адвокат, защищающий мужчину, собирается обжаловать это решение, мотивировав свои действия тем, что, по ее словам, «у председателей Тюменского областного суда и самого потерпевшего указаны доводы, притянутые за уши, ничем не подтвержденные».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени судья отказалась рассматривать дело Виталия Бережного, она заявила самоотвод. Причину самоотвода в пресс-службе судебной системы не назвали, однако Гражданский процессуальный кодекс указывает, что причин, подходящих под процесс Бережного, не слишком много.