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Общество18 октября 2022 5:14

Тюменцам советуют привиться от клещей осенью

А вообще вакцинацию против КВЭ проводят круглогодично
Сергей Швецов
Тюменцам советуют осенью сделать прививку против клещевого энцефалита.

Тюменцам советуют осенью сделать прививку против клещевого энцефалита.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам советуют привиться от клещей осенью. А вообще вакцинацию против КВЭ проводят круглый год.

– Привитый - тот, кто получил законченный курс вакцинации и одну или более ревакцинацию. Три прививки являются законченным курсом вакцинации. Потом следуют отдаленные ревакцинации – прививка 1 раз в 3 года, – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кстати, прививки от клещевого энцефалита проводятся вакцинами отечественного и зарубежного производства за деньги граждан, их работодателей, а также из средств регионального бюджета (например, для вакцинации школьников, пенсионеров).

Своевременно выполняя прививки против клещевого энцефалита, вы сможете предохранить себя от опасного заболевания, отмечают специалисты ведомства.