Тюменские предприниматели получают 100-процентное возмещение первоначального взноса по договору лизинга при покупке оборудования

Тюменские предприниматели получают 100% возмещение первоначального взноса по договору лизинга при покупке оборудования Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Сразу 27 производственных компаний Тюменской области воспользовались одной из самых популярных мер государственной поддержки – стопроцентным возмещением первоначального взноса по договору лизинга при покупке оборудования. По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова, на полученные деньги заводы купили металлообрабатывающее оборудование, упаковочные машины и устройства для выпуска термобумаги.

– Программы специально адаптированы под малый бизнес и промышленность, – говорит Машуков. – Там разные условия и размеры субсидий, список требований сокращён. Суммы, которые предприятия уже получили с помощью региональной поддержки, – от 220 тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, заявления на возмещение можно подать до конца ноября 2022 года.

КСТАТИ

С января по сентябрь 2022 года центр «Мой бизнес» оказал более 900 консультаций жителям Тюменской области. Самыми актуальными остаются вопросы по открытию бизнеса, мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, льготному кредитованию.

Благодаря консультациям и помощи специалистов центра 39 индивидуальных предпринимателей открыли свое дело, зарегистрированы три «ООО». Наиболее востребованными направлениями бизнеса в Тюмени стали: пошив одежды; продажа на маркетплейсах; организация общественного питания; бьюти-индустрия; сфера услуг.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Воспользоваться бесплатной консультацией и получить необходимую информацию можно в тюменском технопарке в будние дни с 9 до 18 часов либо позвонить по телефону 8-932-479-34-33.