Боровская бумажная компания займется импортозамещением, выпуская термобумагу из российского сырья Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

С января по сентябрь 2022 года Боровская бумажная компания произвела более 2,5 млн роликов чековой ленты. Благодаря специализированному оборудованию в автоматическом режиме можно производить до 20 тонн продукции, а это 50 тысяч роликов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Компания начала свою работу осенью 2022 года с одной бабинорезательной машины и линии упаковки, однако официальное открытие прошло в январе 2022 года. Спустя полгода производство расширили до шести установок и двух линий упаковки, на которых трудятся более 20 специалистов. Сейчас же мощности позволяют брать заказы на большие объемы и своевременно их исполнять.

По словам члена Совета директоров компании Дениса Кучаева, потребность в чековой ленте в России – 20 тысяч тонн ежегодно. Столько же используется и в странах СНГ, поэтому компания продает конечный продукт и в регионы России, и в страны СНГ.

– В ассортименте все основные размеры и намотка для контрольно-кассовой техники, POS-терминального оборудования и устройств самообслуживания. Предприятие принимает заказы и на нестандартные позиции. Мы готовы обеспечить рынок необходимым в должном количестве, – отметил Денис Кучаев.

Помимо чековой ленты компания производит импортозамещаемый проект – термобумагу из российского сырья. Более чем за 100 миллионов рублей предприятие купило производственную площадку в Тюмени и импортное оборудование, которое планирует поставить до конца 2022 года. Общий объем инвестиций составляет около 300 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта появится 50 новых рабочих мест, запуск производства планируется на 1 квартал 2023 года.