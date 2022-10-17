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Экономика17 октября 2022 17:49

Боровская бумажная компания займется импортозамещением, выпуская термобумагу из российского сырья

Появится 50 новых рабочих мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Боровская бумажная компания займется импортозамещением, выпуская термобумагу из российского сырья

Боровская бумажная компания займется импортозамещением, выпуская термобумагу из российского сырья

Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

С января по сентябрь 2022 года Боровская бумажная компания произвела более 2,5 млн роликов чековой ленты. Благодаря специализированному оборудованию в автоматическом режиме можно производить до 20 тонн продукции, а это 50 тысяч роликов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Компания начала свою работу осенью 2022 года с одной бабинорезательной машины и линии упаковки, однако официальное открытие прошло в январе 2022 года. Спустя полгода производство расширили до шести установок и двух линий упаковки, на которых трудятся более 20 специалистов. Сейчас же мощности позволяют брать заказы на большие объемы и своевременно их исполнять.

По словам члена Совета директоров компании Дениса Кучаева, потребность в чековой ленте в России – 20 тысяч тонн ежегодно. Столько же используется и в странах СНГ, поэтому компания продает конечный продукт и в регионы России, и в страны СНГ.

– В ассортименте все основные размеры и намотка для контрольно-кассовой техники, POS-терминального оборудования и устройств самообслуживания. Предприятие принимает заказы и на нестандартные позиции. Мы готовы обеспечить рынок необходимым в должном количестве, – отметил Денис Кучаев.

Помимо чековой ленты компания производит импортозамещаемый проект – термобумагу из российского сырья. Более чем за 100 миллионов рублей предприятие купило производственную площадку в Тюмени и импортное оборудование, которое планирует поставить до конца 2022 года. Общий объем инвестиций составляет около 300 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта появится 50 новых рабочих мест, запуск производства планируется на 1 квартал 2023 года.