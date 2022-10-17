В Тюменской области достигнуты установленные на федеральном уровне целевые показатели по снижению смертности Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Расходы на реализацию региональной государственной программы развития здравоохранения в Тюменской области с января по сентябрь 2022 года составили боле 27 млрд рублей (77% от годового плана). Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на очередном заседании президиума регионального правительства.

По ее словам, объем финансирования реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году превысит 1 млрд рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей.

– В 2022 году в рамках проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонт на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. В этом году мы также планируем закончить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района, – рассказала директор департамента.

Планы поистине грандиозные. Помимо всего прочего, планируется заменить помещения двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями. Как отметила Наталья Логинова, важнейший результат реализации региональной программы развития здравоохранения – достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно усилить профилактическую направленность медицинской помощи при проведении диспансеризации и комплексных профилактических медосмотров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году потратят более 700 млн рублей.