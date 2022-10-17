Самозанятым предпринимателям Тюменской области раскрыли секрет приготовления меренгового рулета Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Десять самозанятых предпринимателей приняли участие в тематическом мастер-классе для самозанятых в кулинарной студии Ирины Соколовой. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ирина Соколова поделилась секретами приготовления меренгового рулета и вкусного крема, рассказала предпринимателям о тонкостях создания пряных морковных капкейков со сливочной карамелью. Совсем скоро тематические мастер-классы для предпринимателей продолжатся, спикеры рассмотрят вопрос развития дела в области HoReCa и такси.

Организаторами выступили центр «Мой бизнес» и Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробную информацию о мероприятиях для предпринимателей можно узнать на сайте: самозанятые72.рф и по телефону: +7-932-482-75-67.

Ранее на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» мы обсуждали развитие бесплатного видеокурса для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости. Как стать участником проекта и какие полезные навыки можно получить в ходе обучения, рассказали участники онлайн-встречи «Самозанятые: как тюменцам открыть свое дело». Также мы сообщали о том, как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, ведь с 2020 гола для самозанятых ввели специальный налоговый режим.