Тюменский военком рассказал, что делать мобилизованным бизнесменам с контрактами

Тюменские военком рассказал, что делать мобилизованным бизнесменам с контрактами Фото: скриншот с видео

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков рассказал о том, что делать мобилизованным предпринимателям, у которых остались неисполненные контракты. По его словам, об этом нужно заявить призывной муниципальной комиссии по частичной мобилизации.

– Она будет принимать решение по этому гражданину. Были случаи, когда остались государственные контракты, контракты с правительством региона, незаконченные контракты: предоставляются отсрочки, выполняются контракты, потом человек прибывает по повестке в указанное время, – сообщил Куличков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопросы о частичной мобилизации в регионе. Они касались экипировки и численности призыва.

– Это закрытая информация (на вопрос о том, сколько тюменцев призовут в рамках частичной мобилизации. – Прим. ред.). Мы готовим определенные подразделения, в которые набираем наших граждан. Они проходят подготовку на территории одного из полигонов, расположенных на территории Тюменской области. Как будет указ президента о завершении мобилизации, значит, все задания будут выполнены, – сообщил Куличков.