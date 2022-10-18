Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 4:20

Из магазина на Мысу тюменец похитил парфюм на три тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий Кошелев
Из магазина на Мысу тюменец похитил парфюм на три тысячи рублей.

Из магазина на Мысу тюменец похитил парфюм на три тысячи рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени обратились представители сетевого магазина на улице Беляева. Из торгового зала кто-то украл парфюмерную продукцию на три тысячи рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя областной столицы. Мужчина признался, что пьяным пришел в магазин и решил похитить парфюмерию.

– Злоумышленник спрятал товары и вышел из магазина, минуя кассу, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.