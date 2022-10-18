Из магазина на Мысу тюменец похитил парфюм на три тысячи рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени обратились представители сетевого магазина на улице Беляева. Из торгового зала кто-то украл парфюмерную продукцию на три тысячи рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя областной столицы. Мужчина признался, что пьяным пришел в магазин и решил похитить парфюмерию.

– Злоумышленник спрятал товары и вышел из магазина, минуя кассу, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.