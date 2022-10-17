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Происшествия17 октября 2022 10:52

В центре Тобольска пьяный водитель перевернул автомобиль

Мужчину уже задерживали за нетрезвое вождение три раза
Денис Михайлов
В центре Тобольска пьяный водитель перевернул автомобиль.

В центре Тобольска пьяный водитель перевернул автомобиль.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В центре Тобольска (переулок Свердловский) пьяный водитель перевернул автомобиль «Мазда». ДТП произошло в сегодня, 17 октября, в 4.15. К счастью, пострадавших нет.

– 49-летний мужчина был пьян, он прошел освидетельствование на алкоголь в медицинском учреждении. Показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Мужчину уже задерживали за нетрезвое вождение три раза – в 2008, 2013 и 2021 годах. В последний раз его лишили права управления транспортом на 20 месяцев. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.