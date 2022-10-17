В Тюмени маршруту № 36 добавили остановку «Проезд Фруктовый». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени маршруту № 36, который курсирует от Центрального рынка до садового общества «Лаванда», добавили остановку «Проезд Фруктовый» (в прямом и обратном направлениях). Обновленная схема движения заработает с 22 октября.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках, передает МКУ «Тюменьгортранс».