В Тюмени 17 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 238 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 октября 2022 года увеличилось на 238, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 245 527 человек.

По состоянию на 17 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 604 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 14 513 человек, это на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября 2022 года. Выявлено 10 403 новых случая. Умерли за сутки 92 человека.