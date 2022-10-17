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Общество17 октября 2022 8:29

Владимир Бондарчук стал новым прокурором Тюмени

Он трудился в областном ведомстве с 2002 года
Станислав Дейнеко
Владимир Бондарчук стал новым прокурором Тюмени.

Владимир Бондарчук стал новым прокурором Тюмени.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Старший советник юстиции Владимир Бондарчук стал новым прокурором Тюмени. Он трудился в областном ведомстве с 2002 года.

– Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих. С 2017 года возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру. За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор области Владислав Московских огласил приказ о назначении на должность и пожелал коллеге и коллективу городской прокуратуры слаженной работы, а также успехов в служебной деятельности.