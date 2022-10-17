В Тюменской области школа выплатит за перелом кости ученицы 30 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Омутинская средняя общеобразовательная школа № 1, где не смогли обеспечить безопасные условия обучения, выплатит 30 тысяч рублей за травму ученицы. Инцидент произошел на уроке физкультуры, который проходил на улице в апреле 2022 года.

Девочка, учащаяся шестого класса, получила перелом левой большеберцовой кости. Ее мама обратилась в прокуратуру. По итогам проверки в адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений закона.

– Учителю физкультуры объявили замечание. Прокуратура района обратилась в интересах несовершеннолетней в суд с исковым заявлением о взыскании с СОШ компенсации морального вреда, – отметили в ведомстве.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что с МСЧ «Нефтяник» взыскали 775 тысяч рублей за неправильно поставленный пациентке диагноз. Это сумма за моральный ущерб (550 тыс.) и штраф за нарушение прав потребителей (275 тыс.).