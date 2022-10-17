В Тюмени с клиники взыскали 775 тысяч рублей за неправильно поставленный врачом диагноз. Фото: Архив "КП"

В Тюмени с МСЧ «Нефтяник» взыскали 775 тысяч рублей за неправильно поставленный пациентке диагноз. Это сумма за моральный ущерб (550 тыс.) и штраф за нарушение прав потребителей (275 тыс.).

30 июня 2021 года к врачу-гастроэнтерологу клиники обратилась женщина, у которой сильно болел живот. Ее осмотрели и отправили домой, где ей стало хуже. 2 августа она снова пришла в больницу, ей прописали лекарства. Спустя сутки горожанка опять оказалась в МЧС, но уже в тяжелом состоянии, с острым аппендицитом.

– В связи с неправильно поставленным диагнозом врачом-гастроэнтерологом Светлана проходила лечение с 17 августа по 7 ноября 2021 года у врача-хирурга и перенесла еще одну операцию, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.