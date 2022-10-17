В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 75 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 75 пожаров. Спасены 2 человека.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 49 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 26 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не допускайте нарушений устройства и эксплуатации электроприборов, перегрузки электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения сразу сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб.