На Rocket Forum подросткам рассказали, как выбрать профессию вопреки мнению родителей.

Мотивационный Rocket Forum прошел в Тюмени в минувшие выходные. География форума не ограничилась только областной столицей. К онлайн-трансляции мероприятия в прямом эфире присоединились подростки и их родители из разных уголков Тюменской области, а 50 счастливчиков приняли в форуме личное участие, получив уникальную возможность напрямую пообщаться со спикерами.

На протяжении двух часов в режиме реального времени обсуждались актуальные темы, волнующие всех современных подростков. Юные участники мотивационного форума не только внимательно слушали выступления приглашенных экспертов, в роли которых выступили известные личности, профессионалы своего дела и подростковые психологи, но и задавали спикерам насущные вопросы, ответы на которые получали очно и в прямом эфире.

Приветствуя участников и спикеров Rocket Forum – 2022, организатор форума, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова подчеркнула важность свободы выбора и ответственности за него для каждого человека и обратилась к юным зрителям с такими напутственными словами:

– Рядом с вами есть люди, которые могут одобрять ваш выбор или не принимать его, но их объединяет одно: они безумно вас любят. Это ваши родители. И я хочу сказать спасибо всем мамам и папам, которые уделяют время своим детям, всегда их поддерживают, готовы прийти им на помощь в любой ситуации и найти нужные слова одобрения. Сегодня в нашей стране праздник – День отца. Дорогие папы, будьте всегда здоровы, будьте рядом со своими детьми и любите их просто так.

Открыла форум увлекательная беседа с Михаилом Гончаровым на тему «Как уйти из IT и выбрать профессию, которую не одобрят родители». Режиссер, педагог и шоумен встал на защиту свободы выбора подростков и рассказал историю личного самоопределения, поделившись с ребятами советами, как не бояться ошибок, не отступать от поставленной цели и добиться успеха.

Свое выступление Михаил Гончаров начал с того, что спросил у юных участников, есть ли среди них те, кто уже определился с будущей профессией либо знает, в каком направлении ему хочется развиваться. Подсчитав количество голосов, спикер задал следующий вопрос: «А кого из вас в выборе поддерживают родители?», после чего рассказал свою историю:

– Я немного старше вас и образование получал пятнадцать лет назад. Сложилось так, что в 90-х и в 2000-х годах в нашей стране была не очень стабильная ситуация и людям приходилось в первую очередь удовлетворять первичные потребности. На тот момент престиж любой профессии, которая не дает возможности добывать деньги, а ведет к самореализации и развитию личности, очень упал. Наибольшим почетом и уважением пользовалась специальность инженера и ее представители – люди, которые работают руками и головой, что-то создают и этим зарабатывают себе на жизнь. Кроме того, престижным считалось только высшее образование. Многие шли учиться не за знаниями и профессией, а за корочкой об окончании вуза.

По мнению Михаила Гончарова, на сегодняшний день ситуация заметно улучшилась, однако пятнадцать лет назад дело обстояло иначе:

– Поскольку у меня творческие родители, я всё детство провел на сцене, получив наряду с обучением в школе музыкальное, хореографическое и театральное образование. В девятом классе, подойдя к выбору профессии, я хотел развиваться в этом же направлении, но родители меня отговорили, поскольку были убеждены, что творчеством сыт не будешь. Так я пошел учиться в лицей при нефтегазовом университете. Далее события разворачивались таким образом, что мне удалось проявить себя как творческую личность на фестивале «Студенческая весна» и благодаря этому поступить на бюджетное, регионально-целевое место на факультет технической кибернетики, который на тот момент был в числе самых дорогих и элитных в вузе. Пять лет своей жизни я отдал изучению того, что на самом деле мне абсолютно не нравится.

Спикер добавил, что родители считали, что инженерное образование – это путевка в жизнь, а заниматься творчеством можно и в свободное от учебы в университете время:

– В итоге вышло с точностью до наоборот: учился я в свободное от творчества время. Постоянно участвовал в студенческих конкурсах и концертах, ездил на гастроли. Вместе с командой университета мы объехали всю Россию и везде брали призовые места, за что преподаватели ставили нам зачеты и закрывали глаза на прогулы и частое отсутствие. Я получил свой, совершенно бесполезный, диплом и не мог похвастаться хоть какими-то знаниями в профессии. Но поскольку все годы обучения я выступал на сцене, то у меня появились хорошие связи и отличное представление о творческой сфере деятельности.

В результате, по словам Михаила, самым обдуманным шагом в его жизни стало поступление на режиссерский факультет:

– Поскольку диплом инженера я уже получил, родители от меня «отстали». В итоге у меня два красных диплома и любимая профессия, я преподаю на кафедре режиссуры. Как мне пригодился мой диплом айтишника? С ним я устроился на работу режиссером спортивных мероприятий, которые проводились в Тюменской области под эгидой департамента по спорту и молодежной политике. На тот момент важным было наличие высшего образования – не важно какого. Сейчас ситуация в корне изменилась. Сегодня требуются образованные молодые специалисты – заинтересованные, замотивированные на развитие в той сфере деятельности, которой они учились в вузе и которой продолжают заниматься.

Спикер подчеркнул, что сейчас мы живем в такое время, когда финансово обеспечить себя могут не только инженеры, но и любые другие специалисты при условии, что они лучшие в своем деле и сумели проявить себя в профессии:

– Лет двадцать назад профессия сварщика была непопулярной, а сейчас сварщик – это востребованный специалист, особенно если человек хорошо разбирается в том, что делает. В таком случае он может стать богатым и успешным и без высшего образования. Это же можно сказать и о многих других сферах, не относящихся к IT; скажем, о тех, кто работает в медицине и в образовании. До недавнего времени такие специалисты не были самыми богатыми, но время изменилось, и люди, желающие развиваться и расти в своей профессии, достигают вершин и выходят на другой финансовый уровень. Главное – найти сферу и занятие, от которого будешь получать максимальное удовольствие и кайф, а деньги придут сами, поверьте. Если вы выберете любимое дело, то добьетесь успехов и достигнете такого уровня, когда профессия будет работать на вас, а не вы – на профессию. Поэтому не бойтесь рисковать и искать свое предназначение. Занимайтесь тем, что по-настоящему любите!

По завершении своего выступления режиссер, педагог и шоумен Михаил Гончаров ответил на все вопросы молодежи и их родителей. Публикуем некоторые из них.

– Не считаете ли вы, что университетское образование – универсальное, поэтому после школы ребятам нужно поступать именно в вуз, а уже затем искать свое предназначение и экспериментировать?

– Нет, универсальное университетское образование может принести пользу только тем студентам, которые хотят учиться. Мой опыт это подтверждает. Что бы тебе ни давали педагоги, если ты не хочешь это получать, то никто не заставит тебя впитывать знания, расти и развиваться. Поступить туда, куда хватит баллов, это худшее, что может быть. Лучше пропустить год и потом снова пробовать попасть именно туда, куда хочется. Конечно, из каждого правила есть исключения: можно найти себя и в том деле, которое изначально не привлекало. Многое тут зависит от педагогов. Если учитель способен привить ученику любовь к профессии, то иногда вместе с любовью приходит и тяга к знаниям. Но это редкость и скорее исключение из правил.

– Скрывали ли вы от своих родителей тягу к творчеству, зная, что они против этого и желают вам развития в другом направлении?

– Нет, не скрывал. Да и мои родители не запрещали мне заниматься творчеством, тем более что сами они творческие люди: мама – режиссер, а папа – художник. Просто они хотели, чтобы я получил запас прочности в виде диплома технического вуза. После того как у меня эта «подушка безопасности» появилась, а родители поняли, что мне есть на что в жизни опереться, они мне дали полную свободу выбора и действий.

– Как ребенку, который учится в пятом классе, понять, что именно ему нравится и как определить профессиональные склонности?

– Пробовать всё! Тогда обязательно что-нибудь да получится. Кроме того, приобретенные умения и навыки пригодятся в будущем. У меня, к примеру, три разряда в абсолютно разных видах спорта: плавании, шахматах и карате. Я пробовал всё, что мог, и в результате понял, что спорт не мое, а вот творчество – совсем другое дело: я хочу этим заниматься.

Все, кто желает прослушать выступления спикеров Rocket Forum – 2022 полностью, могут ознакомиться с материалами всех образовательных площадок мотивационного форума для подростков в записи на ютуб-канале.