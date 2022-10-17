Тюменец из ревности напал с ножом на любимую, услышав ее разговор с бывшим мужем по телефону. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Омутинского района поступило сообщение от женщины 1978 года рождения. Она заявила, что ей угрожают убийством.

На место выехал участковый и задержал подозреваемого. Он узнал, что произошло. В селе Омутинское пьяная потерпевшая разговаривала по телефону с бывшим мужем.

– Беседу услышал ее сожитель и на почве ревности, находясь в нетрезвом состоянии, схватил нож и высказал слова угрозы жизни женщины, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.