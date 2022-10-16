В Тюменской области 147 мужчин сидят в декрете, получая ежемесячное пособие по уходу за ребенком Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По российскому законодательству молодым отцам или другим родственникам, которые ухаживают за ребенком до полутора лет, дается право уйти в декрет. При этом работающие отцы и дедушки могут получить единовременное пособие при рождении ребенка (23 543, 69 рублей) и ежемесячное пособие, пока малышу не «стукнет» полтора года (40% от средней зарплаты).

Во время декрета мужчины получают такой же трудовой стаж, а по договоренности с работодателей во время отпуска, сотрудник может работать на условиях неполного рабочего времени. Тогда зарплату он получит по фактически отработанному времени плюс пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Отметим, что сегодня в декрете сидят 147 мужчин из Тюменской области, сообщает "Мегатюмень".