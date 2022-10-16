Тюменский кинолог рассказал, могут ли собаки заразиться человеческими вирусами Фото: Татьяна Коркина

Собаки – это те животные, которые не воспринимают человеческие вирусы. Если ваш пес «шмыгает» носом, кашляет или плохо себя чувствует, не нужно торопиться с выводами – лучше обратиться к ветеринарам, которые подберут грамотное лечение. Об этом заявил кинолог Владимир Голубев.

По его словам, симптомами простудных заболеваний у собак могут быть выделения из ушей, глаз или носа, а ещё питомцы могут чихать. Среди других симптомов: высокая температура, сонливость, проблемы с мочеиспусканием и равнодушие к еде. Эти признаки могут проявиться из-за переохлаждения.

Все вышеперечисленные проблемы могут говорить и других проблемах со здоровьем. Ветеринары помогут выяснить, что происходит с вашими домашними животными, поэтому паниковать раньше времени не стоит, передает «Тюменская область сегодня».