В Ялуторовском историко-мемориальном музее гостей потчуют ароматным кофе по рецепту Матвея Муравьева-Апостола

Интерактивное занятие «Лабиринты истории» и мастер-класс «Ловец солнца» в музее «Торговые ряды» посетили четвероклассники Петелинской школы Ялуторовского района. Ребята разделились на две команды – мальчиков и девочек – и отвечали на вопросы по истории края, выполняя задания от «Кота в мешке».

Итогом мероприятия стало изготовление поделки «Ловец солнца» из стеклянных бус и пайеток. Когда лучи солнца попадают на неё, она становится ослепительной.

Ранее историко-мемориальный музея Ялуторовска посетили туристы из Екатеринбурга. В образе супруги Матвея Ивановича Муравьева-Апостола гостей встретила хозяйка дома Муравьева-Апостола, экскурсовод историко-мемориального музея. Она рассказала о своей семье, декабристах и угостила всех ароматным кофе по рецепту хозяина дома.