С января по август 2022 тюменцы оставили в магазинах более 313 миллиардов рублей Фото: Татьяна Коркина

Общий объем покупок жителей Тюмени в августе 2022 года составил 22 млрд 014,5 млн рублей. Это на несколько миллионов больше, чем в марте, когда люди оставили 21,9 млрд рублей, и в июле (оборот 21,4 млрд рублей). В остальные же месяцы тюменцы потратили меньше 20 млрд рублей, сообщает Вслух.ру со ссылкой на Тюменьстат.

Всего с января по август 2022 на непродовольственные товары тюменцы потратили 163,6 млрд рублей, то есть каждый в среднем потратил 13,1 тысяч рублей в месяц, а в августе 14,2 тысячи рублей.

Расходы на продовольствие в январе-августе составили чуть более 150 млрд рублей (12 тысяч на жителя в месяц), причем в последний летний месяц они составили 19,6 млрд рублей. Всего же с января по август тюменцы оставили 313,5 млрд рублей.