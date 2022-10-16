Специалисты рекомендуют тюменцев побелить деревья, чтобы сохранить кору от болезней и вредителей Фото: Татьяна Коркина

Октябрь и ноябрь – месяца, когда нужно побелить стволы садовых деревьев. Столь дельный совет дают специалисты Россельхозцентра по Тюменской области. Побелка сбережет кору от перепадов температуры, болезней и вредителей.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», перед побелкой нужно очистить кору дерева, затем продезинфицировать стволы деревьев для уничтожения вредителей и возбудителей болезни, и обеззаразить поврежденные места медным купоросом или золой.

Смесь для побелки, в состав которой входят известь и глина, можно купить в магазине или приготовить дома. Для этого нужно смешать мел или известь (2-2,5 кг), 300 граммов бедного купороса и десять литров воды. Покрасить нужно ствол от земли до первой ветви и нижние веточки на треть от их длины.