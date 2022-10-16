Ответственные отцы сфотографировались для фотовыставок, открывшихся в Тюмени и Ишиме Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фотовыставки конкурсных работ «Папа в кадре» открылись на этих выходных в Тюмени и Ишиме. Во время мероприятия прошли мастер-классы и интерактивные зоны, направленные на укрепление семейных отношений. Сам же проект направлен на популяризацию ответственного отцовства в Тюменской области.

Участниками проекта стали более 200 человек, которые несколько недель публиковали работы в соцсетях на тему ответственного отцовства. Из этого числа эксперты отобрали 50 работ для презентации на финальных выставках. По словам руководителя проекта Андрея Кулакова, сегодня ответственный отец – это не тот, кто материально обеспечивает детей, но и тот, кто занимается его образованием, обучает прикладным навыкам и умению находить решения в трудных ситуациях.

- С помощью проекта мы стремимся внести вклад в формирование культуры ответственного отцовства, - отметил Андрей Кулаков.

Увидеть фотографии можно с 15 октября по 16 ноября в ишимском и тобольском мультицентрах «Моя территория» (ул. Ленина, 7; ул. Красноармейская, 6/4), и тюменском ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67), сообщает «Мегатюмень».