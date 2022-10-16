МФК «Тюмень» готовится к матчу с московской командой «КПРФ» в рамках третьего тура сезона PARI Суперлиги

Фото: МФК "Тюмень" во VK

В спорткомплексе «Центральный» 29 и 30 октября состоится матч между МФК «Тюмень» и московского клуба «КПРФ» в рамках третьего тура сезона PARI Суперлиги. После серии четвертьфинала прошлого сезона тюменский клуб выбыл из гонки, проиграв москвичам в трех матчах из четырех. В команду «КПРФ» перешел игрок из «Тюмени» Сергей Абрамович и уже забил гол за новый коллектив.

В первом туре «Тюмень» проиграла «Синаре» из Екатеринбурга, а во втором встретилась с командой «Газпром-Югра» (первый матч – ничья, второй – победа «Югры» со счетом 2:1). По словам главного тренера Максима Горбунова, туры получились очень разными, в том числе и по настрою.

- Для меня очень странно, что мы не смогли при родных болельщиках показать то рвение, с которым играли в матче второго тура против «Газпрома», - цитирует тренера издание Vsluh.ru.

Теперь мы ждем победы в матчах с «КПРФ».