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Звезды16 октября 2022 8:43

В Ишиме рэперы, хип-хоперы и сольные исполнители выступят на фестивале «Покажи себя»

Мероприятие впервые стартует спустя два года после коронавирусных ограничений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий

В Ишиме спустя два года пройдет XI фестиваль молодежной культуры «Покажи себя». Мероприятие стартует 30 октября в 16 часов в новом Дворце культуры Ишима. По словам режиссера фестиваля Наталии Майер, главной фишкой станет новый свет, акустика, спецэффекты и возможность поддержать артистов, выйдя на сцену прямо во время выступления.

Главная цель фестиваля – дать возможность подросткам показать себя и свое творчесто.

- Для этого мы предоставляем сцену, курируем и наставляем участников, а вокалисты и коллективы демонстрируют свое творчество. Победителя определяем путем зрительского голосования, - цитирует Наталию Майер ИА «Тюменская линия».

На сегодняшний день поступило 17 заявок, хотя обычно их набирается около 30. Восемь заявок – от коллективов, семь – от сольных исполнителей и две – от рэперов. Всех участников поделят на три возрастные категории: до 14 лет, от 14 до 18 и от 18 лет и старше.

Победители получат дипломы и подарочные сертификаты, а дипломы участников получат все выступающие.