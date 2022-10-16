Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 октября 2022 увеличилось на 242 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 16 октября 2022 года увеличилось на 242 человека, включая 21 ребенка. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 245 283 человека.

Также за сутки от «короны» излечились 244 человека (за весь период 237 061 человек). На искусственной вентиляции легких находятся два пациента, под медицинским наблюдением – 3 577 человек.

Развернуто 65 коек, свободный коечный фонд составляет 27,7%. За сутки провели 2371 лабораторное исследование (всего более 4,4 млн тестов). Против коронавируса вакцинировано 1 367 097 человек, полный курс прошли 1 160 307 человек.