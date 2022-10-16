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Общество16 октября 2022 8:26

В Тюменской области 106 отцов награждены медалью «Отцовская доблесть»

Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области 106 отцов награждены медалью «Отцовская доблесть»

В Тюменской области 106 отцов награждены медалью «Отцовская доблесть»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Медалью «Отцовская доблесть» награждены 106 отцов из Тюменской области, обладателями ордена «Родительская слава» стали 8 многодетных семей, а орден «Родительская слава» получили 13 семей, сообщили в информационном центре регионального правительства. Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Дня отца.

- Мы твердо стоим на страже сохранения традиционных ценностей, укрепления института семьи, значимости роли отца и матери в воспитании детей, ценности единства нравственных ориентиров и норм морали, - отметил глава региона, пожелав мужчинам проявить отцовский талант и быть надежной опорой своей семьи.

Ранее тюменцы рассказывали, что лучше всего делать с папой.