В Тюменской области 106 отцов награждены медалью «Отцовская доблесть» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Медалью «Отцовская доблесть» награждены 106 отцов из Тюменской области, обладателями ордена «Родительская слава» стали 8 многодетных семей, а орден «Родительская слава» получили 13 семей, сообщили в информационном центре регионального правительства. Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Дня отца.

- Мы твердо стоим на страже сохранения традиционных ценностей, укрепления института семьи, значимости роли отца и матери в воспитании детей, ценности единства нравственных ориентиров и норм морали, - отметил глава региона, пожелав мужчинам проявить отцовский талант и быть надежной опорой своей семьи.

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