В Тюмени на Ленина, 77 пьяная дама за рулем сбила парня, перебегающего дорогу Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице Ленина, 77 произошло ДТП с участием автомобиля «Лэнд Ровер». За рулем автомобиля сидела пьяная 32-летняя женщина: показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Находясь «под градусом», дама, водительский стаж которой, сбила 29-летнего пешехода, переходящего улицу вне пешеходного перехода. К счастью, все обошлось: пешеход получил помощь в больнице без госпитализации. А на женщину составлен административный материал за нетрезвое вождение.

Всего за прошедшие сутки от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД отстранили 25 пьяных водителей. Всех их остановили вовремя, не дожидаясь беды.