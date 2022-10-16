Под Тюменью пьяный таксист с жестким перегарищем свалил вину на пассажиров Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Исетское около полуночи задержали пьяного 49-летнего таксиста, который сидел за рулем автомобиля «Дэу Нексия». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, во время проверки автоинспекторы унюхали стойкий запах алкоголя в салоне автомобиля. Однако таксист сообщил, что алкоголь разлили пассажира.

Полицейские не купились на вранье таксиста и проверили его на медицинское освидетельствование: показания алкотестера у него составили 1,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам задержанного, на линии он не работал, но в процессе оформления административного материала ему без конца звонил диспетчер, который указывал на необходимость выехать на заказ.

Сейчас в отношении водителя проводится проверка. Материалы дела переданы в суд.