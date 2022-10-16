В Тюмени восьмиклассникам поведают о последствиях поедания фастфуда и употребления газировки Фото: Татьяна Коркина

Годовой курс профилактических занятий для школьников в рамках проекта «Я вырасту здоровым!» запустили специалисты тюменского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, проект направлен на формирование у подростков культуры здорового образа жизни, а занятия проходят в рамках диалога с помощью современных интерактивных материалов.

Так, например, в первой четверти ученикам 8 класса рассказали о последствиях употребления табака. Впереди уроки правильного питания: ребята узнают, чем грозит употребление фастфуда и газировки, познакомятся с пирамидой питания и узнают о том, что такое белки, жиры и углеводы.

Среди других тем – личная гигиена и первая медицинская помощь. Школьники отработают навыки оказания первой медицинской помощи на учебном манекене, сделав непрямой массаж сердца.

Напомним, профилактическая работа со школьниками в рамках проекта «Я вырасту здоровым» ведется не первый год. У ребят она пользуется большой популярностью: в 2021 году уроки посетили почти 3 тысячи восьмиклассников.