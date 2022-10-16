Под Тюменью археологи нашли уникальное святилище эпохи энеолита

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Святилище эпохи энеолита нашли ученые из Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова у Мергенского мыса, в районе озера Мергень. Уникальную находку археологи нашли во время недавней археологической разведки. Похожие объекты есть в Курганской области, но за Уралом уникальному объекту нет аналогов.

Найденную тюменскими и немецкими учеными достопримечательностями можно сравнить с ронделами, вудхенджами и стоунхэджами, которые находятся в Великобритании. Изучать находку будут летом 2023 года, а сотрудники музейного комплекса окажут информационную помощь историкам.

По словам сотрудников музея, на основе археологических исследований разработают туристический маршрут и создадут новую экспозицию на основе изучения этого святилища.